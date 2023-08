tmw Castrovilli al Bournemouth, il retroscena: trattativa lampo, domani parte da Firenze

La Fiorentina ha ceduto Gaetano Castrovilli in Premier League. Il numero 10 della società gigliata sarà presto un nuovo giocatore del Bournemouth, allenato dallo spagnolo Andoni Iraola dove troverà un ex viola come Norberto Mourara Neto e anche ex giocatori della Serie A come Hamed Junior Traoré, Ionut Radu e Justin Kluivert. Le Cherries hanno definito l'arrivo per 14 milioni più bonus del calciatore che firmerà un contratto di 4 anni da 3 milioni di euro.

Trattativa lampo

Un vero e proprio affare lampo, impostato nelle ultime quarantotto ore dall'agente Alessandro Lucci. Una trattativa pensata e rifinita insieme alla Fiorentina e al Bournemouth: le parti stavano discutendo del rinnovo di contratto ma l'intesa con la dirigenza tra durata e cifre non è arrivata. Per questo l'idea di trovare una soluzione e l'interesse del club britannico si è dimostrato da subito forte e deciso. Il giocatore partirà direttamente da Firenze per raggiungere l'Inghilterra dove farà le visite e poi inizierà la nuova avventura. Per il centrocampista di Canosa di Puglia, arrivato in Viola dal Bari, 105 presenze in Serie A e 7 in Europa, in Conference League, con la maglia gigliata.