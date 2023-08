tmw Fiorentina, Castrovilli al Bournemouth. 14 milioni di euro più bonus: domani le visite

Il futuro di Gaetano Castrovilli sarà in Premier League. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista si trasferirà infatti al Bournemouth per 14 milioni di euro più bonus e già domani partirà per l'Inghilterra. Il giocatore, insieme al suo agente Alessandro Lucci, ha già trovato l'accordo con il club britannico per un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione e nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto lasciando la Serie A e legandosi alla società inglese e ritrovando altre tre vecchie conoscenze del calcio italiano come Ionut Radu, Hamad Traore e Justin Kluivert.

Altra grande cessione della Fiorentina.

La Fiorentina perderà dunque un giocatore che, almeno sulla carta, era considerato come uno dei potenziali gioielli per il presente e per il futuro, ma l'infortunio di un anno e mezzo fa al ginocchio ha rallentato e non poco il processo di crescita del centrocampista, che era arrivato a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto. La trattativa per il rinnovo aveva trovato più di un intoppo, visto che la dirigenza viola aveva offerto uno stipendio al ribasso mentre Castrovilli chiedeva un aumento, e per questo motivo la cessione, per 14 milioni di euro, assume i contorni di una grande operazione in uscita, al pari di quella di Igor, passato al Brighton per 17 milioni più bonus e Terzic, andato al Salisburgo per 5,5 milioni più bonus.

I numeri di Castrovilli.

La stagione 2022/2023 di Gaetano Castrovilli è partita dopo la maxi sosta per il Mondiale, visto che il giocatore doveva recuperare dal bruttissimo infortunio al ginocchio dell'aprile 2021, e soprattutto inizialmente ha fatto molta fatica a ritrovare il ritmo. Nel finale però, da aprile in poi, ha ritrovato continuità e in totale ha messo insieme 26 presenze tra campionato, Coppa Italia e Conference League, segnando 4 reti. Adesso la nuova avventura al Bournemouth può iniziare, già con le visite mediche di domani.