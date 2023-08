tmw Da Koopmeiners a David: i nomi per il Napoli in caso di addio di Zielinski e Osimhen

L'assalto dell'Arabia Saudita due dei gioielli della rosa, ma non solo. Il Napoli resta in una posizione di attesa, cercando di capire se le proposte complessive di Al Hilal e Al Ahli per Victor Osimhen e Piotr Zielinski toccheranno quota 200 milioni. In questo caso Aurelio De Laurentiis potrebbe acconsentire alla partenza dei due giocatori, con gli uomini mercato azzurri che nel caso avrebbero già le idee chiare sul come sostituirli.

A centrocampo Koopmeiners primo nome

Il profilo preferito in caso di addio di Zielinski è quello di Teun Koopmeiners, olandese di proprietà dell'Atalanta valutato 50 milioni di euro come base di partenza. L'altro nome che piace particolarmente è Gabri Veiga, spagnolo classe 2002 del Celta Vigo che può lasciare il club galiziano per 30-35 milioni di euro.

Per l'attacco non solo Jonathan David

Il più difficile da sostituire sarebbe ovviamente Osimhen, ma il Napoli anche in questo caso ha le idee piuttosto chiare: il preferito è Jonathan David del Lille, la cui valutazione è superiore ai 50 milioni di euro. L'alternativa gioca a Siviglia, con Youssef En-Nesyri che piace particolarmente al comparto mercato di De Laurentiis.