tmw Osimhen e Zielinski possono dire sì all'Arabia. E il Napoli punta a raggiungere quota 200

La settimana che è iniziata si annuncia calda per quanto riguarda il calciomercato di molte big di Serie A. Ed il Napoli in questo senso non fa eccezione, con i nomi di Victor Osimhen e Piotr Zielinski che restano al centro di voci e rumors sempre più insistenti. Ed il richiamo è ovviamente alla solita Arabia Saudita, paese che sta alzando il pressing e pure la posta in palio per arrivare alle due stelle azzurre. Entrambi i giocatori, secondo le ultimissime raccolte da TMW, sarebbero infatti orientati a dire sì alle proposte arrivate rispettivamente da Al Hilal e Al Ahli. Il Napoli aspetta e valuta, con Aurelio De Laurentiis che però per dire sì ha in testa una cifra ben precisa: 200 milioni di euro, spicciolo in più, spicciolo in meno.

La situazione Osimhen

La proposta dell'Al Hilal per il capocannoniere della Serie A è da capogiro: contratto di 5 anni con stipendio per il nigeriano fra i 40 ed i 45 milioni di euro netti a stagione. Cifre astronomiche se rapportate a quelle con cui il Napoli sta trattando il rinnovo. De Laurentiis come detto ci pensa, pur restando fermo sulla sua idea di incassare dal suo cartellino almeno 180 milioni di euro.

La situazione Zielinski

Diversa la questione legata al polacco. L'Al Ahli ha fatto arrivare una proposta di ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 3 o 4 anni, col Napoli che però non intende scendere dalla richiesta di 25 milioni per il cartellino al netto di una scadenza fra meno di 12 mesi. Col totale che appunto, fra Osimhen e Zielinski, supererebbe quota 200 milioni.