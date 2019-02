TMW - Da Londra a Roma, da Milano a Parigi: via al valzer dei ds

© foto di Federico Gaetano

Il valzer dei direttori sportivi. Che è il primo ad andare in scena, perché le proprietà scelgono le scrivanie. Poi è la volta delle panchine e, da lì, quella dei calciatori. Una strada standard che rispecchia però gran parte dei progetti calcistici. Sicché i contatti, ben più che le voci, sono già iniziati.

Arsenal e PSG: rivoluzioni in corso? Il pressing dell'Arsenal per Monchi della Roma. L'offerta di un triennale che sarebbe pronta a finire sul tavolo del direttore sportivo spagnolo, altrettanto, anche se a Londra c'è chi si interroga su che ruolo avrà a questo punto Raul Sanllehi. Che dopo l'addio di Ivan Gazidis direzione Milan è l'head of football dei Gunners con forza decisionale anche sul mercato. Un ruolo che è andato rinforzandosi proprio negli ultimi mesi ma che potrebbe poi riconfigurarsi come uomo dei conti, tra CEO e dt, delegando le trattative al connazionale. Per il quale, però, sarebbe sempre viva anche l'ipotesi romantica di un ritorno al Siviglia. In casa Paris Saint-Germain i dubbi sul futuro di Antero Henrique ci sono, come evidenziato da L'Equipe, però Nasser Al-Khelaifi l'ha confermato a Le Parisien. Occhio: pare che i rapporti con Thomas Tuchel siano ai minimi storici, le voci su un arrivo di Arsene Wenger in panchina e per lavorare al fianco del ds potrebbero non essere casuali. "Ne resterà soltanto uno", scriveva sempre L'Equipe: Henrique o Tuchel, il bivio è vicino.

Roma e Inter: destini incrociati? Stante il futuro del ds della Roma, Monchi, ancora da definire, arrivano rumors da Milano: Piero Ausilio è nel mirino di James Pallotta. La proprietà americana avrebbe intenzione, nel caso di separazione dallo spagnolo, di puntare su un direttore sportivo operativo aumentando però anche le potenzialità decisionali di Alex Zecca, fedelissimo del numero uno del club. Ausilio corrisponde all'identikit che piace alla Roma, ma il panorama studiato dalla proprietà è ampio. E l'Inter? La volontà dell'attuale direttore sportivo nerazzurro sarebbe quella di proseguire insieme, al fianco di Giuseppe Marotta, ma è chiaro che la società nerazzurra potrebbe valutare anche altre ipotesi. Tra queste rimbalza il nome di Riccardo Pecini, fresco di nomina da dg dell'Empoli, che con Marotta ha già lavorato a Genova, sponda Sampdoria. Più indietro le quotazioni, al momento, di Daniele Faggiano che il Parma vuole blindare e di Massimiliano Mirabelli, ex Milan.