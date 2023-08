tmw De Ketelaere-Atalanta, interesse congelato. E non c'è l'OM sulle tracce del belga

Charles De Ketelaere e un futuro tutto da scrivere. Per il trequartista rossonero che può lasciare il Milan con la giusta offerta ad oggi tanti sondaggi, ma nessuna offerta concreta. L'Atalanta ha messo in stand-by questa trattativa, mentre da Marsiglia piovono smentite circa un interesse dell'OM.

Ventidue anni, De Ketelaere un anno fa fu pagato 35 milioni di euro ma dopo una stagione molto complicata non sono arrivate offerte per un'acquisizione del suo cartellino. Negli scorsi giorni s'è fatto avanti il PSV Eindhoven per un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan con questa formula non valuta la sua uscita.