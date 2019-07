TMW - De Rossi parte per Buenos Aires: "È una grande emozione"

Fonte: Dario Marchetti

Daniele De Rossi è partito per Buenos Aires per poter siglare l'accordo con il Boca Juniors. L'ex centrocampista della Roma è partito in questi minuti da Fiumicino, l'arrivo è previsto per le 6.50 di domani mattina, ore locali in Argentina, circa le 12.00 in Italia.

Al suo arrivo nell'aeroporto romano erano presenti alcuni tifosi che hanno omaggiato l'ex calciatore giallorosso. Poche parole per De Rossi: "C’è un po’ di confusione tra viaggio e tutto, ma è una grande emozione".

Il calciatore è poi riuscito scambiando altre due battute coi giornalisti presenti: "Adesso c’è un po’ di confusione con le valige e il lungo viaggio. Fatemi andare altrimenti questa nuova avventura non comincia rischio di perdere il volo (ride ndc). Totti? non mi ha dato consigli aveva il fiatone mentre correva. Ci sta tempo per parlare del Boca, non ho espresso desideri per il mio compleanno, oggi ho fatto qualche giro per la città".