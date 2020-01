Fonte: Niccolò Ceccarini e Alessio Alaimo

Diego Laxalt potrebbe essere l'ultimo acquisto del mercato di gennaio della Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club viola ha infatti l'accordo con il Torino, con il benestare del Milan che ha ancora la proprietà del cartellino, e adesso dovrà convincere il giocatore. Il problema è sulla formula, visto che l'esterno non vuole spostarsi per sei mesi senza avere la possibilità di poter continuare a giocare in viola.