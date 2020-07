tmw Fiorentina pronta a tornare su Criscito per la prossima stagione. Confermati i contatti

La Fiorentina è pronta a tornare su Domenico Criscito per la prossima stagione. Dopo le voci riemerse nelle ultime ore, infatti, sono confermati i contatti col Genoa per un possibile affare che già nella ultime due sessioni di mercato aveva visto protagonista il capitano della squadra allenata attualemente da mister Nicola. In particolare, nello scorso gennaio il giocatore sembrava vicino a vestire la maglia viola, salvo poi decidere di rimanere a Genova per aiutare la squadra nella difficile lotta salvezza.