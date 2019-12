© foto di Federico Gaetano

Ore importanti in casa Genoa. Thiago Motta è stato virtualmente esonerato, domani sarà una giornata importante per mettere nero su bianco l’addio. E intanto Diego Lopez è atteso in Italia nelle prossime ore. Ma avanza Davide Ballardini, che sta scalando posizioni in cima alle preferenze del Presidente Preziosi. Lavori in corso al Genoa. E prende quota il ritorno di Ballardini...