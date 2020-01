Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si profila un ritorno per Iago Falque? In attesa di sviluppi più concreti sul futuro del giocatore, infatti, nelle ultime ore il Genoa di Preziosi ha allacciato i contatti con il Torino per l'attaccante. Lo spagnolo è tornato ieri ad allenarsi in gruppo dopo un lungo infortunio, ma l'interesse intorno a lui non sta crescendo. In questo senso, nei prossimi giorni (entro comunque il fine settimana) possibile incontro tra i due club, Torino e Genoa, per valutare la fattibilità dell'operazione (la formula è ancora da valutare. Da scartare, invece, l'ipotesi Atalanta per Iago Falque (nell'ambito di uno scambio con Barrow): una strada ad oggi non percorribile.