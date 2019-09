Fonte: Marco Conterio e Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara e Mauro Icardi sono pronti a volare per Parigi e per il passaggio dell'argentino al PSG sarà lotta contro il tempo. Le parti devono ancora trovare l'accordo totale e anche gli intermediari saranno in Francia. Mancano ancora gli accordi sulle cifre (10 prestito e 60 riscatto quelle a cui si sta lavorando) e sull'ingaggio che il giocatore percepirà in Francia. Trattativa no stop, proseguirà anche in volo ma c'è fiducia per chiusura positiva.