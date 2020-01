© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Matteo Politano si prospetta una sfida fra Milan e Napoli. Il club rossonero è infatti forte sull’esterno d’attacco dell’Inter e sta cercando i giusti incastri, come il possibile scambio col centrocampista Franck Kessie, per portare il giocatore alla corte di Pioli e rinforzare così l’attacco.

Nelle ultime ore però, come raccolto dalla nostra redazione, il Napoli sarebbe tornato prepotentemente sul giocatore classe ‘94 e starebbe facendo tutto il possibile per convincere l’Inter per avere Politano in prestito con diritto di riscatto. Si profila così una sfida fra rossoneri e azzurri per l’ex Sassuolo con la Fiorentina che al momento, specialmente dopo l’arrivo di Cutrone, appare tagliata fuori dalla corsa.