TMW - Inter, nuovo incontro con l'agente di Lukaku in sede

Federico Pastorello torna a far visita all'Inter: dopo aver concluso l'affare Lazaro, si parla di Romelu Lukaku, obiettivo principe per l'attacco nerazzurro. Al suo fianco, come mostra la foto del nostro inviato, anche Pasquale Sensibile, entrato da poco in società con il noto agente. Si torna a lavorare dunque all'operazione che dovrebbe portare il giocatore del Manchester United in Italia.