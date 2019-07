TMW - Inter, Politano non è incedibile. Sondaggio Toro, problema prezzo

© foto di PhotoViews

L'Inter non esclude una partenza di Matteo Politano, riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro solamente qualche settimana fa, dopo il prestito oneroso da 5. L'attaccante esterno non è troppo funzionale al modulo di Antonio Conte, dunque in caso di un'offerta interessante non farebbe le barricate per tenerlo. La valutazione è intorno ai 20 milioni (per non generare una minusvalenza).

SONDAGGIO TORINO - I granata stanno tentando di capire la fattibilità dell'operazione Verdi, con il Napoli che continua a chiedere 25 milioni di euro e Cairo che preferirebbe spenderne qualcuno meno. Così Politano rischia di essere un'opzione: c'è stato un sondaggio, nei giorni scorsi. Politano, inoltre, è monitorato dall'Atalanta: non ci sono ancora stati passi ufficiali, ma il calciatore piace al tecnico nerazzurro Gasperini.