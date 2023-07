tmw Inter, primi selfie e autografi per il nuovo acquisto Frattesi. Arrivato anche Onana

Davide Frattesi subito protagonista nel suo nuovo club: il neoacquisto nerazzurro è stato uno dei pochi calciatori a concedersi ai tifosi presenti ad Appiano Gentile per selfie ed autografi prima di varcare l'ingresso del centro sportivo dell'Inter, dove oggi è fissata la ripresa degli allenamenti dei vice-campioni d'Europa.

Anche Onana ad Appiano, ma oggi dovrebbe partire per Manchester

L'estremo difensore nerazzurro André Onana è arrivato regolarmente al centro sportivo, ma solo per salutare il resto del gruppo nerazzurro per poi partire con destinazione Manchester visto che ormai sembra definita la sua cessione allo United.