Lazio, futuro incerto per Cataldi: il centrocampista è stato proposto al Torino

Nel suo approfondimento sul prossimo mercato della Lazio, il quotidiano Il Messaggero parla anche del futuro di Danilo Cataldi. Colonna portante dello spogliatoio biancoceleste, con l'arrivo di Igor Tudor in panchina il centrocampista ha visto diminuire il suo minutaggio ed il suo impiego. E così saranno da fare riflessioni importanti in merito alla prossima stagione.

Cataldi ha firmato un anno fa un rinnovo importante fino al 2027 con opzione per una ulteriore stagione. Ma per il quotidiano il suo profilo è stato recentemente proposto al Torino, col club granata che potrebbe mettere sul piatto una proposta biennale a cifre superiori rispetto all'attuale ingaggio da 1,5 milioni di euro bonus compresi. La scelta sarà in mano al giocatore e ovviamente alla società che, al termine della stagione, si confronterà col tecnico croato per capire anche le sue idee in merito.

Nelle scorse ore il ds Angelo Fabiani aveva così commentato le possibilità di mercato biancocelesti in estate:

Possibile un grande acquisto in estate?

“Io non voglio illudere nessuno. Se si presenterà una circostanza del genere non ce la faremo sfuggire, non siamo idioti. Se c’è un giocatore importante, di nome, anche se quello conta meno della grinta e della passione che si mettono, non ce lo faremo sfuggire. Lotito in mezzo nelle scelte di mercato? Sfatiamo questo mito, io sono dieci anni che lavoro con lui e non si è mai intromesso. È troppo facile dare la colpa a lui, la responsabilità al 90% è del direttore sportivo e di chi lavora nella sua società”.