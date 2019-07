TMW - Lazio, Lazzari in Paideia per le visite mediche

Prime immagini da giocatore della Lazio per Manuel Lazzari. L'esterno destro è in Padeia per le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che lo vedrà diventare ufficialmente biancoceleste. Test d'idoneità anche per Jony, arrivato dal Malaga.