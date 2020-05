tmw Juventus, Sarri alla Continassa per la prima volta dopo l'emergenza. Esami anche per lui

Altro giorno di allenamenti individuali in casa Juventus, con anche la presenza - per la prima volta dopo l'emergenza Coronavirus - di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero, come da prassi, dovrà sostenere gli esami così come hanno fatto gli altri dirigenti, per poi dirigere il suo primo allenamento della squadra alla Continassa.