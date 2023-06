tmw La cessione di Tonali smuove il mercato del Milan: si avvicina Thuram (ma non solo)

La clamorosa cessione che si sta concretizzando di Tonali al Tottenham può cambiare e non di poco i piani di mercato del Milan. Il primo risvolto positivo per il rossoneri potrebbe infatti riguardare Davide Frattesi (leggi qui i dettagli), mentre la pista che porta a Guler del Fenerbahce potrebbe subire un'accelerata importante (con attivazione della clausola) in favore dello stesso Milan. Ma non solo.

Thuram si avvicina. Il nome al momento più caldo per il Milan è quello di Marcus Thuram. I rossoneri hanno approfittato dell'indecisione del PSG negli ultimi giorni per effettuare lo scatto. Ottimismo per la conclusione favorevole dell'affare. Al giocatore quasi cinque milioni.