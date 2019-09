Fonte: Alessio Alaimo

La Roma lavora ad un grande colpo last minute e il nome caldissimo è quello di Henrikh Mkhitaryan dell'Arsenal. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono in via di definizione i dettagli per l'acquisto dell'attaccante classe '89. L'idea è quella di fare l'operazione in prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento delle 25 presenze. In caso di riscatto tra un anno, poi, l'armeno firmerebbe un triennale.