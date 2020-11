tmw Lanzafame: "A Torino il Ferencvaros difenderà lo 0-0. Pirlo? La vera Juve solo nel 2021"

Intervistato in esclusiva da TMW, il doppio ex di Juventus e Ferencvaros Davide Lanzafame ha commentato così la sfida di Champions in programma stasera e il nuovo corso bianconero con mister Pirlo in panchina: "Stasera mi aspetto una partita molto tattica da parte del Ferencvaros. Gli ungheresi cercheranno di difendere il pari, si chiuderanno dietro per poi provare a ripartire in contropiede. La Juventus chiaramente è superiore, lo ha già dimostrato anche a Budapest, e dominerà il gioco fin dal 1'. Tutto dipenderà quindi da quando la compagine di Pirlo riuscirà a sbloccarla...".

Che opinione si è fatto invece della Juventus di oggi?

"Questa Juve è ancora difficile da giudicare. Credo che nel prossimo mese e mezzo si potranno vedere ulteriori miglioramenti da parte del nuovo mister. Diciamo che Pirlo ha già portato qualcosa di suo: così come quando giocava, oggi da allenatore cerca infatti qualità e possesso palla. Il meglio però deve ancora venire e, a mio avviso, la miglior Juve sarà così quella del secondo semestre".