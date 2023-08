tmw Lazio, le prime immagini italiane di Kamada: foto e selfie con i tifosi biancocelesti

Daichi Kamada, prossimo centrocampista offensivo della Lazio, è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino ed è pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste. Nel video di TMW le immagini del giapponese, che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall'Eintracht Francoforte, con quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Foto e selfie per l'ultimo acquisto di Claudio Lotito, che nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con i capitolini e mettersi a disposizione di Maurizio Sarri.

Il contratto.

Il classe 1996, ricordiamo, dopo essere stato a lungo trattato dal Milan, fino però al licenziamento di Maldini e Massara e all'inizio di un altro tipo di mercato dettato dalla cessione di Sandro Tonali, ha raggiunto un accordo coi biancocelesti sulla base di un contratto biennale con opzione per la terza stagione. La curiosità è che anche Mizuno, azienda giapponese specializzata nell'abbigliamento sportivo e sponsor tecnico della Lazio, parteciperà al pagamento dell'ingaggio del... giapponese Kamada. Una cosa sicuramente non nuova per il calciomercato, ma sicuramente non troppo in uso in Italia. Il costo della commissione invece sarà di 4 milioni di euro.

Isaksen.

La Lazio, inoltre, ha chiuso anche il colpo Gustav Isaksen, talento classe 2001 che arriverà dal Midtjylland nelle prossime ore. L'investimento sarà di quelli importanti, per la società biancoceleste, visto che il presidente Lotito per il cartellino ha dato il via libera al pagamento di una parte fissa da 13 milioni di euro più ulteriori 3 di bonus futuri. Isaksen, a segno in entrambe le gare giocate contro la Lazio nella scorsa Europa League, è reduce da una stagione in cui ha giocato 45 partite mettendo a segno 22 gol con l'aggiunta di 9 assist.