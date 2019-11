Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gara senza storia a Formello con la squadra di Inzaghi che chiude la settimana battendo i 'baby' con estrema facilità. Tripletta per Caicedo, mentre Correa si conferma con una doppietta. In gol anche Parolo, Leiva e Djavan Anderson, ex Salernitana fuori rosa alla Lazio. Per la Primavera in gol Adekanye. Da segnalare l'utilizzo di Jony come intermedio di sinistra, lui che è sempre stato schierato come quinto di centrocampo.