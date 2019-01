© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ulteriori sviluppi per la trattativa Milan-Ferreira Carrasco. Il belga, che vuole tornare in Europa e ha chiesto al Dalian Yifang di partire, almeno in prestito con diritto di riscatto. Il problema non è nella valutazione che ne fa il club cinese - dopo le varie questioni di natura comportamentale dell'ala - bensì lo stipendio che percepisce in Cina.

POSSIBILITÀ SCONTO - Sicuramente Carrasco, per tornare in Europa, chiederà di meno in un eventuale prestito di sei mesi. Però è difficile ipotizzare scenda sotto i 6 milioni, cifra da top giocatore e club. Il Milan vorrebbe risparmiare il più possibile, la pista è da valutare attentamente ma al momento le parti sono parecchio distanti.