tmw Montella: "All'andata si sono viste le differenze. Ma il Milan insegna a non fare previsioni"

Nel corso di una lunga intervista per Tuttomercatoweb (QUI PER LEGGERLA INTEGRALMENTE) Vincenzo Montella, ex tecnico del Milan, ha detto la sua sull'euroderby di stasera. Si riparte dal 2-0 per l'Inter, risultato che sulla carta rende la vita complicata ai rossoneri:

"Sinceramente il Milan ci è arrivato con qualche defezione, non solo prima ma anche durante la gara, vedi Bennacer. La partita d'andata ci ha fatto vedere che in campo c'erano delle differenze. Ma il calcio e il Milan ci insegnano tanto per cui fare previsioni scontate non è oggettivo. Poi è una semifinale di Champions ed è sempre particolarmente difficile, aperta e ci possono essere sorprese. L'Inter ha un vantaggio e dovrà saperlo mantenere durante la partita".