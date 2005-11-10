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Romagnoli lascia la Lazio, è un giocatore dell'Al Sadd: "Sono sempre stato un leader"

Romagnoli lascia la Lazio, è un giocatore dell'Al Sadd: "Sono sempre stato un leader" TUTTOmercatoWEB
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
ieri alle 21:37Serie A
Il difensore ha firmato un contratto fino al 2029 e si è presentato così: "Sono un lottatore, il calcio mi ha portato in posti incredibili".

Alessio Romagnoli è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Sadd. Il difensore ex Lazio aveva lasciato in giornata l'Italia e si è unito al club che milita nella massima serie qatariota, firmando un contratto di 3 anni, ovvero fino al 2029, quando il classe '95 avrà compiuto 34 anni. A renderlo noto è la stessa società araba sui propri canali social.

Le parole di Romagnoli

Il calciatore ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Sono sempre stato un lottatore, un difensore, un leader. Il calcio mi ha portato in posti incredibili, adesso mi ha portato a Doha. Un nuovo capitolo, una nuova maglia. Sono Alessio Romagnoli, sono un giocatore dell'Al Sadd".

Il comunicato della Lazio

"La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club".

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