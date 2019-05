TMW - Napoli, altro tentativo per Trippier ma il Tottenham non apre

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli insiste per Kieran Trippier ma per ora il Tottenham non apre alla cessione: l'esperto di mercato di TMW Niccolò Ceccarini fa il punto sulla trattativa tra azzurri e inglesi per il laterale difensivo, individuato come obiettivo importante per la prossima stagione da Ancelotti, Giuntoli e De Laurentiis. Per il momento però gli Spurs non sembrano intenzioni a lasciare spiragli per una eventuale trattativa.