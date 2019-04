Il rientro di Mauro Icardi trova ampio spazio nel Tmw News di oggi. Il capitano dell'Inter torna tra i convocati per la trasferta di Genoa e partirà titolare, come ha annunciato Luciano Spalletti. La Curva Nord, però, non è d'accordo, e ha emesso un duro comunicato contro l'ex capitano. La Roma pensa al futuro: Francesco Totti potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico, con Daniele De Rossi in panchina. E poi c'è il mercato, con il Napoli molto attivo: nel mirino c'è Federico Valverde, centrocampista uruguaiano del Real Madrid. Costo dell'operazione circa 20 milioni.

