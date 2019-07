Tanto calciomercato nell'edizione odierna del TMW News. Romelu Lukaku continua ad essere obiettivo di mercato dell'Inter, ma la Juventus è pronta fare lo sgambetto ai nerazzurri: il futuro del belga è un vero e proprio intrigo di mercato. Intanto Patrick Cutrone ha lasciato il Milan, destinazione Wolverhampton: l'ormai ex attaccante rossonero, scuro in volto, è apparso molto dispiaciuto per l'addio al Milan.

