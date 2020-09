tmwnews Juve, giorni decisivi per Suarez. Il punto sul mercato dell'Atalanta

La Juventus e i giorni decisivi per l'attaccante, in particolare per Luis Suarez. Se ne parla nel TMW News di oggi, analizzando anche le eventuali alternative rappresentate da Dzeko e Morata. Nel corso del programma interventi da parte di Giocondo Martorelli, noto agente, e dello chef di fama internazionale Gianfranco Vissani, gran tifoso del Milan. Spazio pure ad Atalanta e Lazio per un punto mercato su entrambe le squadre.

