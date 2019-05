© foto di Fabio Russo

Trequartista. Seconda punta. Argentino. Dell'Instituto di Cordoba. Non è Paulo Dybala ma quello che in patria è considerato il suo erede, ovvero Mateo Klimowicz. Sei reti in sedici gare in Primera B con la maglia de La Gloria, sul classe 2000 c'era nell'ultima sessione anche la Roma che formalizzò per il ragazzo una proposta. No della società di Cordoba che stavolta lo ha praticamente ceduto allo Stoccarda: 1,5 milioni di euro per il cartellino con l'Instituto, storico club di Dybala ma pure di Mario Kempes, che si è tenuto il 10% sulla futura rivendita.