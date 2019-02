TMW - Parma, D'Aversa: "Pari a Torino merito nostro, non delle assenze"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

A margine dell’evento "United for Genova", il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato così del 3-3 colto sabato sera contro la Juventus, un pari che ha fatto esultate di gioia una città intera: "Quella con la Juve a Parma è una partita molto sentita, per molti è più importante un pareggio con la Juventus che una vittoria con SPAL. Avrei preferito avere più punti ma è un orgoglio aver portato a casa questo risultato, cosa che in pochi hanno fatto. La piazza ci teneva molto ma anche per noi è un orgoglio, questo sta a significare il valore del gruppo e sono felicissimo per i ragazzi".

Pioli prima di Fiorentina-Juventus aveva detto: “Va bene Ronaldo e tutti gli altri top player ma la forza della Juventus è Chiellini”.

"Le assenze di Bonucci e Chiellini sono state molto importanti per la personalità, il carisma e la marcatura preventiva. Non me la sento di limitarci a parlare della loro assenze rispetto a quello che ha fatto la squadra. Sono giocatori importanti, ma per il pareggio do merito ai ragazzi e non alle assenze della Juve".

Non pensa mai Gervinho cosa è andato a fare in Cina?

"Sono scelte di vita e cose che vanno chieste a lui, a me interessa la sua disponibilità: arriva due ore prima e si ferma dopo l’allenamento a cercare di migliorarsi ed a 31 anni è un esempio per i giovani".

Lei si sente un uomo mercato dopo aver portato il Parma in A?

"Io devo pensare a questo campionato e ripagare la società per avermi scelto quando ero giovane in Lega Pro e aver creduto in me fino ad ora. Ora mi preme fare bene con il Parma, era l’obiettivo prefissato alla firma del contratto, una crescita insieme, anche se è stata un po’ troppo veloce. Ma speriamo di continuare così".

L’Inter non è in una gran condizione, Spalletti è in bilico, è meglio affrontare adesso i nerazzurri?

"L’Inter arriva da una sconfitta quindi sarà sicuramente determinata, le difficoltà della squadra avversaria viene sempre da come noi interpretiamo la partita, mi auguro di poterli mettere in difficoltà. É stata costruita per vincere il campionando e competere con Juve e Napoli, sappiamo che affronteremo una partita difficile, ma starà a noi renderla meno difficile possibile".