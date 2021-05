Immobile all'ultimo respiro consegna 3 punti alla Lazio: speranze Champions ancora vive

Il solito Ciro Immobile, in quella che è stata ribattezzata zona Caicedo, regala tre punti alla Lazio, che continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Parma beffato al di là dei propri demeriti, dopo un match condotto bene fino al 95'.

Roberto D'Aversa aveva chiesto una prova d'orgoglio, una prestazione dignitosa ai suoi ragazzi e non è stato deluso. I ducali hanno reso la vita difficile ai capitolini, giocando una partita ordinata e cercando di gestire il possesso con qualità e personalità. La squadra di Inzaghi, invece, non è riuscita a mettere in campo la solita forza offensiva, complice anche le tante assenze e il turnover forzato (anche in vista del derby) operato dal tecnico piacentino. I biancocelesti si sono visti solo a folate, in particolare nella parte finale del primo tempo e in quella iniziale della ripresa. Sono stati questi gli unici momenti in cui hanno creato presupposti pericolosi, con la traversa di Luis Alberto e l'errore di Muriqi davanti a Sepe.

Gli emiliani hanno reagito ai pochi momenti di difficoltà con grande lucidità, sfiorando addirittura il colpaccio nella seconda frazione: sugli scudi l'ottimo Brunetta, che ha colpito un palo (con l'aiuto di una deviazione) e poi ha costretto il rientrante Strakosha agli straordinari. Quando lo 0-0 sembrava ormai inevitabile, è arrivato il guizzo di King Ciro, all'ultimo respiro, dopo il palo colpito da Hernani. Un colpo di fortuna, favorito da una serie di rimpalli, in una serata tutt'altro che positiva, se non per il risultato.