tmwradio Bergonzi su Juve-Lione: "Primo rigore ridicolo. Nel secondo Depay cosa doveva fare?"

vedi letture

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato a TMW Radio all'intervallo della sfida tra Juventus e Lione, dopo i due rigori inesistenti assegnati da Felix Zwayer: "Questo VAR bisogna iniziare a pensare che nelle competizioni UEFA viene utilizzato pochissimo. Il primo rigore è ridicolo. Live avevo immaginato che c'entrasse Bernardeschi, impossibile fischiare il fallo su Bentancur, ma con la spinta il VAR non può intervenire. Detto ciò quello non è mai calcio di rigore. Quello della Juve? Non so il povero Depay cosa avrebbe dovuto fare. L'arbitro si è reso conto dopo aver dato il primo penalty di aver esagerato. È andato in confusione e ha perso la rotta della partita. Quando sei insicuro e non hai la partita sotto controllo utilizzi i cartellini, ma a quel punto non i giocatori non ti rispettano più. L'arbitro di stasera ha fatto un buon percorso, Rosetti, che è il designatore, dovrà dare delle spiegazioni, ma tecnicamente è un buon arbitro, anche se non è uno dei miei preferiti. Ho visto comunque arbitri appesantiti anche in Europa League, hanno fatto fatica anche nei giorni scorsi. Quando critichiamo i nostri fischietti dobbiamo ricordarci che all'esterno fanno molto molto peggio. Il VAR all'intervallo qualcosa dirà all'arbitro".