tmw radio Cagni: "Conte non ha avuto tutti i giocatori che voleva. Ora deve tornare indietro"

vedi letture

Nella sua intervista a TMW Radio, Gigi Cagni ha parlato anche dell'Inter: "La cosa più importante per un tecnico è costruire una base. E anche Antonio Conte nelle ultime partite sta cercando qualcosa che non è quello che lui ha in testa, qualcosa di diverso. Sta sbagliando perché non ha avuto tutti i giocatori che voleva per il suo gioco. Ora deve tornare indietro".

Ascolta il podcast.