tmw radio Di Gennaro: "Tonali? Brescia o Milano non è lo stesso. La concorrenza lo aiuterà"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro sostiene Sandro Tonali e, nel corso dell'intervista di ieri a TMW Radio, tratteggia il profilo del nuovo arrivato al Milan anche in chiave azzurra: "Ancora non sta bene fisicamente: contro l'Estonia benino per un quarto d'ora, poi si è visto che non è al top della condizione. Da Brescia a Milano non è la stessa cosa: va saputo aspettare anche perché è un ragazzo molto intelligente di testa. La competizione nel Milan gli servirà sicuramente, com'è stato per Bennacer, diventato ormai regista di grande forza. Questi sono i frutti del lavoro di Pioli. Sono convinto che anche Tonali potrà arrivare a conquistarsi un posto, seppure il centrocampo dell'Italia sia il reparto più forte: ha comunque solo 20 anni, quindi può farcela. Al Milan potrà raggiungere i livelli adatti anche per la Nazionale".