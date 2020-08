tmwradio Valentini: “Vedo Messi al City. Caputo, convocazione meritata”

vedi letture

Ha parlato ai microfoni di TMW Radio l’ex dirigente della Figc Antonello Valentini. Ecco le sue parole:

Cosa pensa delle convocazioni di Mancini?

“Questo è uno dei raduni più complicati nella storia della Nazionale Italiana. Mancini non vede i giocatori all’opera da diversi mesi e non mi meraviglia il fatto che ne abbia convocati 37. Credo che li dividerà almeno in tre gruppi, in modo da esaminarli tutti in maniera accurata. Ci sono ritorni importanti, come Chiellini. Giocatore utile sia dentro che fuori dal campo, un recupero significativo in ottica europei. Ci sono anche nuovi arrivi, ad esempio Caputo. Convocazione meritata, perché si è confrontato nel corso della stagione con i grandi, come Ronaldo, Lukaku e Immobile. Gli europei sono ancora lontani, coppe e campionato premono e le occasioni per mettersi in mostra ci saranno. Mancini sta rinnovando questo gruppo e lo sta facendo benissimo.

Crede nella permanenza di Messi?

“Se non arriva la firma sul contratto non credo alla possibile separazione. Io però sono convinto che se proprio dovesse andar via, la probabile destinazione sarà il Manchester City. Sappiamo benissimo che con Guardiola ha un ottimo feeling."

Cosa pensa di queste strategie di mercato dell’Inter volute da Conte?

“Sono contento innanzitutto che la pace fra Conte e la dirigenza sia stata fatta. Tonali non credo sia pronto per certe sfide europee, ma è anche vero che allenato da Conte potrà imparare molto e sappiamo benissimo come l’allenatore sia bravo a lanciare i giovani. Basta vedere il lavoro fatto con Bastoni quest’anno. Non nascondo tra l’altro che mi piacerebbe vedere un centrocampo con Barella e Tonali.”