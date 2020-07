tmw Roma, confermato il risentimento per Ibanez. Lavoro a parte per Zaniolo

Confermato il risentimento per Roger Ibanez, finito ko per un problema all'adduttore destro avvertito durante la sfida di ieri sera contro l'Inter. Per il difensore giallorosso dunque sarà necessario qualche giorno di stop. Anche Zaniolo sarà out nella sfida contro la SPAL: il gioiellino italiano ha lavorato a parte nell'ambito del suo percorso di recupero dal risentimento al polpaccio.