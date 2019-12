TMW - Samp, Thorsby: "Sconfitta difficile da digerire. Juve fortissima"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby ha parlato dopo la sconfitta contro la Sampdoria soffermandosi sulla crescita della squadra e sulla sua: “Si tratta di una sconfitta difficile da digerire perché abbiamo fatto una buona prestazione, ma la Juventus è molto forte e ha vinto con merito. È stato importante mettere in campo tanta grinta e credo che dobbiamo giocare sempre così specialmente in casa. Mi aspettavo che la Serie A fosse così dura, ci sono tantissimi giocatori fortissimi. - continua Thorsby in zona mista - Ho giocato in una posizione che è quella che mi viene naturale e sono contento della mia prestazione. La fiducia del mister è molto importante e io gioco dove lui vuole, ma preferisco a destra. Tifosi? Anche oggi sono stati fantastici nel sostenerci. Per noi il loro sostegno è molto importante”.