TMW - Sassuolo, Locatelli: "Grandi acquisti qui, anno importante per me"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, intervistato dopo la vittoria in amichevole contro la Selezione Wipptal, ha parlato così a TMW e agli altri media presenti in vista della prossima stagione: "Abbiamo fatto un ottimo test, anche se c'è sicuramente tanto da migliorare. Abbiamo alcuni giocatori nuovi, il mister è soddisfatto e stiamo lavorando bene".

Come procede il lavoro con De Zerbi?

"Abbiamo già fatto un anno col mister, conosciamo bene le sue idee e siamo sicuramente più avanti rispetto allo scorso campionato".

Che aspettative ha a livello personale?

"Devo migliorare nella fase di non possesso e crescere fisicamente. Sto lavorando come tutti i miei compagni, spero che questa sia una stagione importante per me. Mi auguro di far bene e di trovare continuità insieme alla squadra. Sento la fiducia di De Zerbi e della società".

Cosa hanno portato i nuovi?

"Faccio i complimenti alla società, abbiamo un gruppo fantastico di ragazzi con tanta voglia e umiltà. Abbiamo ottenuto innesti importanti dal mercato che ci daranno senza alcun dubbio una grossa mano".

Qual è l'obiettivo del Sassuolo?

"L'obiettivo primario è la salvezza. Poi sognare non costa nulla, facciamo un passo alla volta e vediamo quale sarà il nostro obiettivo dopo la salvezza".