tmw Strategia Milan per Tonali: prestito da 10 milioni e diritto di riscatto. Cellino chiede l'obbligo

vedi letture

Il Milan prepara la strategia per presentare l'offerta al Brescia per Sandro Tonali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club rossonero è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro per il prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20. Dall'altra parte però il presidente delle rondinelle Massimo Cellino vorrebbe l'obbligo, con il Milan che però assicurerebbe il riscatto proprio attraverso i tanti milioni messi per il prestito. Il giocatore, avendo comunque l'accordo con l'Inter, ha dato il suo assenso anche al trasferimento in rossonero.