TMW - Torino, 8 milioni di euro più Bonifazi per Fares: no della SPAL

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Otto milioni di euro più il cartellino di Kevin Bonifazi. Questa l'ultima offerta che il Torino, nell'incontro avvenuto nel week-end, ha presentato alla SPAL per il cartellino di Mohamed Fares, laterale algerino classe '96 e prima scelta di Mazzarri per la corsia sinistra. Risposta negativa della società di Ferrara, che vuole riportare Bonifazi alla corte di Semplici ma non intende cedere un calciatore che la società ritiene fondamentale per ottenere la salvezza il prossimo anno.

Il Torino è già la terza squadra respinta dopo gli assalti di Napoli e Sassuolo. La SPAL ha fatto muro in qualsiasi modo e, adesso, è pronta ad adeguare il contratto a Fares. Con la promessa - come accaduto questa estate per Manuel Lazzari - che tra un anno dinanzi a una buona offerta il calciatore sarà libero di andare via. Adesso però la SPAL ha bisogno di lui: Fares resterà un altro anno.