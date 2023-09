tmw Torino, visite mediche in corso per Duvan Zapata: si attende l'annuncio ufficiale

"Sono contento, entusiasta. Sono prontissimo per questa nuova avventura. Ai tifosi del Torino dico che ci vediamo allo stadio con tanto entusiasmo, spero che quest'anno possano arrivare tanti gol". Sono state queste, ieri, le parole di Duvan Zapata rilasciate all'uscita dell'incontro con Urbano Cairo a Milano. Parole che anticipano di fatto l'annuncio ufficiale che arriverà in giornata. In questi minuti, infatti, l'attaccante colombiano - ormai ex Atalanta - sta sostenendo a Torino le viste mediche di rito (presente anche Emiliano Moretti, dirigente dell'Area Tecnica). Si attende l'annuncio ufficiale.

Le cifre dell'affare tra Torino e Atalanta.

All'Atalanta andranno 7 milioni più ulteriori 3 di bonus, mentre per il centravanti è pronto un contratto di durata triennale da 2,5 milioni di euro più bonus.