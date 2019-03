TOP 100 TMW - Barella meglio di Dzeko. Le posizioni dalla 90^ alla 86^

© foto di Federico Gaetano

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 90^ alla 86^.

90 - Camillo Ciano (Frosinone) 6.065 - Impossibile fare a meno delle sue giocate, sia per Moreno Longo che per Marco Baroni. Dopo un lunga militanza in Serie B, il talento classe '90 del Frosinone ha dimostrato coi numeri di potersi ritagliare uno spazio importante anche in Serie A. Le azioni offensive del club ciociaro passano tutte dai suoi piedi ed in vista dell'estate è logico immaginare il suo nome al centro di diverse voci di mercato.

Presenze: 25. Gol: 7. Assist: 4. Minuti giocati: 1913.

89 - Valon Behrami (Udinese) 6.066 - Solito cuore, solita grinta, soliti piccoli infortuni che ne condizionano la continuità nell'arco della stagione. Il capitano bianconero, attualmente ai box per un guaio fisico, quando sta bene è un titolare indiscutibile per mister Nicola (e prima ancora per Velazquez). Il rientro è vicino e la sua esperienza sarà fondamentale nella complicata corsa salvezza.

Presenze: 17. Gol: 1. Assist: /. Minuti giocati: 1265.

88 - Edin Dzeko (Roma) 6.071 - Attaccante di riferimento della rosa giallorossa, il bosniaco ha vissuto un girone d'andata piuttosto complicato dal punto di vista dei numeri, segnando 2 soli gol in 19 giornate. Uno score che è migliorato sensibilmente nella seconda parte della stagione, anche se ancora non è arrivata la prima rete con Claudio Ranieri in panchina.

Presenze: 23. Gol: 7. Assist: 3. Minuti giocati: 1767.

87 - Mateo Musacchio (Milan) 6.075 - L'ex Villarreal, dopo i problemi di continuità dello scorso anno, è diventato l'altro titolare (oltre a Romagnoli) della difesa di Gennaro Gattuso. Sempre in campo nelle prime 10 stagionali, dopo un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uno stop di oltre un mese si è ripreso il posto al centro della difesa. Fino al gol, bello ma inutile, nel derby perso contro l'Inter.

Presenze: 20. Gol: 1. Assist: /. Minuti giocati: 1800.

86 - Nicolò Barella (Cagliari) 6.076 - E' uno dei talenti più cristallini del calcio italiano e in questa stagione ha cercato fin da subito di caricarsi il suo Cagliari sulle spalle. L'avvio di stagione ha regalato prestazioni di grande livello, poi un piccolo e naturale calo di rendimento anche se resta un intoccabile dell'undici di Maran.

Presenze: 26. Gol: 1. Assist: 2. Minuti giocati: 2303.