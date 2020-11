TOP 100 TMW - Mkhitaryan, hai fatto la scelta giusta. Al 10° posto ecco il trequartista della Roma

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al decimo posto Henrikh Mkhitaryan:

La scelta sta pagando. Sia quella della Roma che, soprattutto, quella del trequartista armeno. Che in estate, pur di restare nella Capitale, ha risolto il suo contratto con l'Arsenal e ha rinunciato a qualche manciata di milioni di euro. Poco male, perché questo avvio di stagione premia quella scelta: Mkhitaryan con Pedro e alle spalle di Dzeko sta facendo la differenza e quando non c'è quest'ultimo - come capitato nell'ultimo turno a Genoa - riesce addirittura a caricarsi la squadra sulle spalle. A Marassi ha realizzato tre gol, la sua prima tripletta in Serie A. Ancora di più, la prima tripletta di un giocatore armeno nel nostro campionato. A 29 anni Mkhitaryan sembra aver trovato la giusta maturità e la piazza ideale per esaltare qualità tecniche che non gli sono mai mancate.

I numeri di Mkhitaryan in questo avvio di stagione

Serie A

7 presenze, 3 gol e 4 assist vincenti. 611 minuti giocati

Europa League

3 presenze, un gol e un assist vincente. 121 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

Hellas Verona-Roma 5.5

Roma-Juventus 7

Udinese-Roma 6

Roma-Benevento 7

Milan-Roma 5.5

Roma-Fiorentina 7

Genoa-Roma 8.5

Media voto: 6.64

