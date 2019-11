TOP NEWS Ore 13 - Balotelli fuori dai convocati. Le ultime sul caso Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

LIVE TMW - Brescia, Grosso: "Balo? Non voglio sminuire, né gonfiare” - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, Lukaku: "Ho sempre avuto il desiderio di vestire questa maglia" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Hellas, Juric: "Veloso e Kumbulla non ci saranno" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Cagliari, Maran: "Mai abbassare la tensione, Nandez è recuperato" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Samp-Udinese confermata. Allerta rossa fino alle 12 di domani - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lecce-Cagliari, i convocati di Maran: out Pellegrini e Ceppitelli - Leggi la news, CLICCA QUI!

Samp-Udinese, i convocati di Ranieri. Out Barreto e Bereszynski - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma-Brescia, Balotelli fuori dai convocati di mister Fabio Grosso - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Caso Napoli, multa ai calciatori fino al 25%: gli scenari - Leggi la news, CLICCA QUI!

Udinese, Gotti: "Le sicurezze sono relative, non ci sono gare abbordabili" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Bologna, Svanberg: "Lavoro per il Bologna e per l'Europeo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, caso Petrachi: il club chiama Marotta a testimoniare - Leggi la news, CLICCA QUI!