TOP NEWS ore 13 - Juve-De Ligt impossibile. Priorità Kean

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata.

Juventus, priorità rinnovo per Moise Kean: maxi commissioni a Raiola - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Paquetà ha recuperato in tempi record. Ok per il Parma - Leggi la news, CLICCA QUI!

Koulibaly: "Mercato? Chiacchiere, sono del Napoli e voglio vincere qui" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juve, spendere 200 milioni e non avere un centravanti - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina-Edimilson, previsto summit con l'entourage per capire il futuro - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juve, impossibile De Ligt. Con Raiola incontro per Wesley e Kean - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus, sogno Paul Pogba: di mezzo c'è il Real Madrid - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, previsto incontro per il rinnovo di Biglia: l'argentino vuole restare - Leggi la news, CLICCA QUI!

Italia, Mancini valuta Nicolussi Caviglia per la Nazionale - Leggi la news, CLICCA QUI!