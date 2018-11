TOP NEWS ore 17 - Inter, Marotta ufficiale dopo la Juve. Milan, idea Sensi

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Serie A, live dai campi: il Milan conta i disponibili. In sei fuori a Frosinone

Nations League, i flop - La Germania in B. Il geyser sound non si sente

Dybala: "Il mercato non è un pensiero, ho grandi obiettivi con la Juve"

Juventus, avanti per De Ligt: contatti frequenti con Raiola

Udinese, occhi in Argentina: idea Necul

Fiorentina, sfida Inter-Juve per Chiesa: base d'asta a 70 milioni

Milan, Calabria e Calhanoglu in gruppo: a disposizione per la Lazio

Inter, non solo la Roma su Kabak: concorrenza spietata per il turco

Napoli, bilancio in arancione. Ma con il 2018-19 in utile

Inter, Keita non convince. Via uno fra lui e Candreva

Perinetti: "Il derby è l'occasione per far ripartire Genova"

Serie A, live dai campi: il Milan conta i disponibili. In sei fuori a Frosinone

Milan, incontro in vista con gli agenti di De Paul. E Luis Alberto

Sassuolo, Mapei dà 23 milioni. Fatturato in calo

Roma, sondaggio con l'Ajax per Van de Beek - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, rinnovo per El Shaarawy: ingaggio aumentato per il Faraone - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Sensi obiettivo per il centrocampo: si punta al prestito con obbligo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Juventus, avanti per De Ligt: contatti frequenti con Raiola - Leggi la news, CLICCA QUI!

Dybala: "Il mercato non è un pensiero, ho grandi obiettivi con la Juve" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Cagliari, contatto per Eder - Leggi la news, CLICCA QUI!

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy