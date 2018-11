TOP NEWS Ore 17 - Romagnoli e Khedira vanno ko. Ibra-Milan, pista calda

Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Roma, De Rossi verso la guarigione: rientro in gruppo nei prossimi giorni

Milan, nuove conferme: operazione in vista per Bonaventura

Oggi in TV, stasera l'Italia sfida il Portogallo

Campionati Europei U19, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Juve-Inter, accordo sul prezzo del settore ospiti per i derby d'Italia

Juve, tegola Khedira: possibile distorsione alla caviglia per il tedesco

Milan, 4-0 alla Primavera: doppietta per Andrea Conti

Sampdoria, a parte Defrel. Recupero per Barreto

Frosinone-Perugia, pari senza reti in amichevole

Bologna, test in famiglia con la Primavera. Differenziato per Mattiello

Cagliari, lavoro personalizzato per Farias, Faragò e Klavan

